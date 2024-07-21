Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до возможной инаугурации

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации Бывший президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс в штате Мичиган заявил, что в случае победы на выборах на пост главы государства добьется урегулирования конфликта на Украине.