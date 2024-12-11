Врач Романенко: горячий душ противопоказан после инсульта и инфаркта

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что горячий душ противопоказан после инсульта, инфаркта, черепно-мозговой травмы, а также при высоком давлении и температуре «Высокая температура воды усугубит общее состояние и приведёт к отрицательным последствиям», — заявила эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».