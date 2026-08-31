Жена Курбана Омарова учит спасать пациентов от анафилактического шока

Несмотря на громкий скандал, жена Курбана Омарова продолжает оказывать услуги косметолога. Также Валерия активно ведет социальные сети.
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