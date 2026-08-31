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Жена Курбана Омарова учит спасать пациентов от анафилактического шока

Жена Курбана Омарова учит спасать пациентов от анафилактического шока

Несмотря на громкий скандал, жена Курбана Омарова продолжает оказывать услуги косметолога. Также Валерия активно ведет социальные сети.

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