Пресс-подход «Героями не рождаются. Наши дни!» в Музее Победы

фото: mos.ru Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-подхода «Героями не рождаются. Наши дни!» в Музее Победы В понедельник, 24 февраля 2025 года, в 16:45 состоялся пресс-подход Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Героями не рождаются.