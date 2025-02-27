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Пресс-подход «Героями не рождаются. Наши дни!» в Музее Победы

Пресс-подход «Героями не рождаются. Наши дни!» в Музее Победы

фото: mos.ru Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-подхода «Героями не рождаются. Наши дни!» в Музее Победы В понедельник, 24 февраля 2025 года, в 16:45 состоялся пресс-подход Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Героями не рождаются.

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