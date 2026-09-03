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Котельную на твердом топливе за 1,5 млрд рублей построят в Алейске

Котельную на твердом топливе за 1,5 млрд рублей построят в Алейске

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Алейска ищет подрядчика для строительства котельной, работающей на твердом топливе.

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