Вудворд: Харрис просила Зеленского найти преемника

В своей новой книге американский журналист Боб Вудворд раскрыл, что вице-президент США Камала Харрис в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разработать план преемственности.
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