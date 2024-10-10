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Готова ли Украина к прекращению огня на европейских условиях? Западные СМИ путаются в показаниях.

Готова ли Украина к прекращению огня на европейских условиях? Западные СМИ путаются в показаниях.

Итальянская Corriere della Sera утверждает, что одной из главных, но неафишируемых целей нынешнего большого турне Владимира Зеленского по Европе является зондаж почвы на предмет получения гарантий в случае согласия  Киева на западный план прекращения огня вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий взамен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС.

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