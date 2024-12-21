Илон Маск готов построить туннель Лондон–Нью-Йорк за $20 млрд, чтобы доезжать туда за 54 минуты

Илон Маск снова взорвал интернет смелым заявлением о способах ускорить путешествия. На этот раз он отреагировал на идею создания подводного туннеля между Нью-Йорком и Лондоном, заявив, что сделает это всего за $20 миллиардов.
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