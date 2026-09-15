В Орле судят мужчину за кражу пенсии умершей матери

Мужчина не сообщил о смерти матери и год получал её пенсию, потратив более 430 тысяч рублей.Железнодорожный райсуд Орла рассмотрит уголовное дело против 57-летнего орловца, который обвиняется в краже (пп.
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