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Орловские новости

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В Орле судят мужчину за кражу пенсии умершей матери

В Орле судят мужчину за кражу пенсии умершей матери

Мужчина не сообщил о смерти матери и год получал её пенсию, потратив более 430 тысяч рублей.Железнодорожный райсуд Орла рассмотрит уголовное дело против 57-летнего орловца, который обвиняется в краже (пп.

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