Благоприятные дни для посадки картофеля: вторая половина мая и июнь 2025 Алёна ЮрьеваЕсли вы не успели посадить картофель в апреле или в начале мая, не спешите переживать — вторая половина мая и июнь тоже подойдут для посадки, особенно если выбрать подходящие сорта и правильно подготовить клубни.