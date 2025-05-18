Благоприятные дни для посадки картофеля: вторая половина мая и июнь 2025 Алёна ЮрьеваЕсли вы не успели посадить картофель в апреле или в начале мая, не спешите переживать — вторая половина мая и июнь тоже подойдут для посадки, особенно если выбрать подходящие сорта и правильно подготовить клубни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии