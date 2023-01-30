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Джош Харт интересен многим командам, «Портленд» готов к обмену

Атакующий защитник «Блэйзерс» Джош Харт может сменить команду перед дедлайном. Сообщается, что Харт интересен многим командам НБА, а «Портленд» готов к обмену 27-летнего баскетболиста.

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