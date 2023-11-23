Что такое игра с нулевой суммой?

Это термин, используемый в теории игр для описания как реальных игр, так и всевозможных ситуаций, обычно между двумя игроками или участниками, в которых выигрыш одного игрока компенсируется проигрышем другого.
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