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В России вырос спрос на Suzuki из Индии

В России вырос спрос на Suzuki из Индии

По итогам августа 2026 года на российский учет встало 378 новых автомобилей Suzuki. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 111 машин.

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