Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Роднина о словах Дюамель про бойкот Олимпиады: «Кто это сказал? Если я ее фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно ее мнение»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала идею бойкота Олимпийских игр в случае допуска россиян.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх