Европа показала флюгерообразное поведение, изменив свою позицию по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
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