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В Кремле отреагировали на изменивших позицию по Украине лидеров ЕС

В Кремле отреагировали на изменивших позицию по Украине лидеров ЕС

Европа показала флюгерообразное поведение, изменив свою позицию по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

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