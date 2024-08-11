Население России продолжает уменьшаться

Естественная убыль населения России увеличилась на 18%, об этом сообщается в отчёте «Росстата».Убыль населения за первые 6 месяцев 2024 года составила 321 518 человек, это на 18% больше, чем в первом полугодии 2023.
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