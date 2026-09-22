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Медицина 2.0

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Дополнительный сон в выходные может помочь нормализовать кровяное давление

Дополнительный сон в выходные может помочь нормализовать кровяное давление

Возможно, поспать подольше в выходные — не такая уж и плохая привычка. Новые исследования показывают, что дополнительные 90 минут сна в выходные дни связаны с меньшей вероятностью развития высокого кровяного давления.

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