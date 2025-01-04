Трамп предложил кандидатуру Романа Пипко на пост американского посла в Эстонии

Избранный американский президент Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что намерен предложить кандидатуру экс управляющего директора Российско-американского фонда предпринимательства Романа Пипко на пост нового посла США в Эстонии.
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