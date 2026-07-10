Афиша: события июля

Подборка Parents.ru фото: pics five/Shutterstock/Fotodom.ru1. Фестиваль нового русского стиля «Фолково» в «Сокольниках» фото: GAVRILOV DMITRY11 июля в парке «Сокольники» состоится второй фестиваль нового русского стиля «Фолково».
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