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Афиша: события июля

Афиша: события июля

Подборка Parents.ru фото: pics five/Shutterstock/Fotodom.ru1. Фестиваль нового русского стиля «Фолково» в «Сокольниках» фото: GAVRILOV DMITRY11 июля в парке «Сокольники» состоится второй фестиваль нового русского стиля «Фолково».

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