Симоньян: немецкие военные готовят скрытый удар по Крымскому мосту

Она ссылается на аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих Германии Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале об аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту.