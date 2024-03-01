Симоньян: немецкие военные готовят скрытый удар по Крымскому мосту

Она ссылается на аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих Германии Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале об аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают подготовку к скрытому удару по Крымскому мосту.
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