Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Васильев
    Из последнего замечания депутата Бессараб Светланы делаю вывод. Только после завершения переходного периода пенсионно...В России предложи...
  • Василий Васильев
    Ситуация с Молдавией по газу - это "обычное" дело, когда Путин грозно хмурит брови на страны, не выполняющие свои обя...Газ стал поводом ...
  • Александр Жигилий
    Вот этот"жалкое дитя" своего умного отца, видимо посчитало, что ему нужен трон короля , а не "заморского прынца" и ст...Алиев резко выска...

Юра Борисов остался без премии «Золотой глобус», ее выиграл Киран Калкин

Юра Борисов остался без премии «Золотой глобус», ее выиграл Киран Калкин

Стало известно кто из актеров получил премию "Золотой глобус", Юрия Борисова среди них нет.На церемонии вручения премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» жюри присудило победу Кирану Калкину за роль в комедии «Настоящая боль».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх