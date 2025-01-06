Юра Борисов остался без премии «Золотой глобус», ее выиграл Киран Калкин

Стало известно кто из актеров получил премию "Золотой глобус", Юрия Борисова среди них нет.На церемонии вручения премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» жюри присудило победу Кирану Калкину за роль в комедии «Настоящая боль».
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