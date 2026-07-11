👆воооот!!! Друзья, луковые травы сами не пускают амброзию, понимаете?! Когда же мы нещадно косим, то лишаем их возможности сдерживать амброзию, а она еще и цветёт чуть ли не сразу от земли.
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👆воооот!!! Друзья, луковые травы сами не пускают амброзию, понимаете?! Когда же мы нещадно косим, то лишаем их возможности сдерживать амброзию, а она еще и цветёт чуть ли не сразу от земли.
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