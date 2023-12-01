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next WAR

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Китай победит США в воздушной войне над Тайванем

Китай победит США в воздушной войне над Тайванем

Данный материал – это некое обобщение прочитанного на американский ресурсах типа National Interest, The Drive, Air & Space Power Journal, Air Force Magazine, то есть, ресурсы, где много реально летавшего народа в авторах и экспертах.

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