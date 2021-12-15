Известна причина пожара в Приамурье, унесшего жизни четырех человек

ГУ МЧС России по Амурской области Пожар в частном деревянном доме в Амурской области, где погибли четыре человека, включая двое детей, по предварительной информации, случился из-за неисправной электроники, заявили в региональной прокуратуре.
ГУ МЧС России по Амурской области Пожар в частном деревянном доме в Амурской области, где погибли четыре человека, включая двое детей, по предварительной информации, случился из-за неисправной электроники, заявили в региональной прокуратуре.
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