Накануне грандиозных событий: как развивается ситуация на Украине и что это значит для будущего Ирина ВальковаВ последние дни внимание всего российского общества приковано к Украине — месту, где разворачивается масштабный военный конфликт, который, по мнению экспертов, выходит на новый этап.