В Смоленской области за объекты благоустройства проголосовали более 87 тысяч человек

На сегодняшний день смоляне отдали более 87 тысяч голосов за общественные территории для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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