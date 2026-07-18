Дворники в Оренбурге говорят по-французски и счастливы получать 55 тысяч в месяц

Наталья Волкова

Завозят рабов, предоставляют якобы им общежития, заключают контракт. Вроде бы все по уму. Так какого черта они шастают со своими женами и выводком по нашим улицам, устраивают свои порядки, получают гражданство да еще и квартирами их одаривают. Где логика? Или все решают деньги с диаспорами?