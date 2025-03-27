Крепкий рубль угрожает бюджету России: прогнозы аналитиков ухудшаются

Укрепление рубля, безусловно, приносит пользу гражданам России, однако оно также создает некоторые макроэкономические риски для бюджета страны, о чём агентству «Прайм» рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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