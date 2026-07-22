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Царьград

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Продажа алкоголя будет запрещена в магазинах 25 и 26 июля

Продажа алкоголя будет запрещена в магазинах 25 и 26 июля

Впервые праздничные мероприятия займут два дня, 25 и 26 июля. В связи с этим, продажа алкоголя будет ограничена в магазинах.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Что за праздник-то? День ВМФ, День работника торговли, или День благополучия судей?
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1 м.