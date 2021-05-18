Очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист, просит откликнуться полиция Уссурийска

Очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист, просит откликнуться полиция Уссурийска

В Уссурийске полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 21 апреля, в котором погиб мотоциклист, сообщает ИА Ussurmedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх