Очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист, просит откликнуться полиция Уссурийска

В Уссурийске полиция просит откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 21 апреля, в котором погиб мотоциклист, сообщает ИА Ussurmedia со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
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