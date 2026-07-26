$GC/$MGC Weekly Outlook 7/27-7/31 Gold Futures COMEX:GC1! DTXFlow GC1! MGC1! A very interesting close to the prior weekly auction leaving behind 3 distinct distribubtions (denoted by the humps of value and volume from the profiles) but closing as balanced/neutral due to weekly settlement inside the value area of the weekly auction.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)