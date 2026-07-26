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$GC/$MGC Weekly Outlook 7/27-7/31

$GC/$MGC Weekly Outlook 7/27-7/31

$GC/$MGC Weekly Outlook 7/27-7/31 Gold Futures COMEX:GC1! DTXFlow GC1! MGC1! A very interesting close to the prior weekly auction leaving behind 3 distinct distribubtions (denoted by the humps of value and volume from the profiles) but closing as balanced/neutral due to weekly settlement inside the value area of the weekly auction.

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