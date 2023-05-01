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В Молдавии силовики задержали вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер при попытке сесть на рейс в Израиль

В Молдавии силовики задержали вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер при попытке сесть на рейс в Израиль

Молдавские силовики задержали вице-председателя оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер при попытке сесть на рейс в Израиль.

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