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Газета.ру

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Онколог Серяков: человечество стало значительно ближе к победе над раком

Онколог Серяков: человечество стало значительно ближе к победе над раком

Человечество стало значительно ближе к победе над раком за последние 10-15 лет. Об этом заявил руководитель онкологического центра "СМ-Клиники" доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с "Лентой.

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