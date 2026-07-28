Онколог Серяков: человечество стало значительно ближе к победе над раком

Человечество стало значительно ближе к победе над раком за последние 10-15 лет. Об этом заявил руководитель онкологического центра "СМ-Клиники" доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с "Лентой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии