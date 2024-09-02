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Бородина унизила младшую дочь у всех на глазах — грубо и оскорбительно

Бородина унизила младшую дочь у всех на глазах — грубо и оскорбительно

Телеведущую осудили за манеру общения с ребенком. Ксения Бородина с дочками Марусей и Теоной Соцсети Ксении БородинойКсения Бородина воспитывает двух дочерей от разных мужей и утверждает, что дети у нее всегда стоят на первом месте, в отличие от их нерадивых отцов.

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