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Гаврилов: Отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы

Гаврилов: Отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы

Отработка силами НАТО ударов по России является неприемлемой. Соответствующим образом отреагировал на происходящее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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Комментарии
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СС
Сергей Сквирба
Дальше сопли жуйте и не такого дождётесь... Политика о неприменении первыми ЯО и привело к тому,что на Россию кладут,кому не лень... Уебать их одним показательным ударом,чтобы пропал аппетит на столетия...
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