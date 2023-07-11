Гаврилов: Отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы

СС

Сергей Сквирба

Дальше сопли жуйте и не такого дождётесь... Политика о неприменении первыми ЯО и привело к тому,что на Россию кладут,кому не лень... Уебать их одним показательным ударом,чтобы пропал аппетит на столетия...