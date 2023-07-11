Гаврилов: Отработка силами НАТО ударов по России переходит все границы

Отработка силами НАТО ударов по России является неприемлемой. Соответствующим образом отреагировал на происходящее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отработка силами НАТО ударов по России является неприемлемой. Соответствующим образом отреагировал на происходящее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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