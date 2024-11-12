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Единая Россия усиливает контроль за программой капитального ремонта образовательных учреждений

Единая Россия усиливает контроль за программой капитального ремонта образовательных учреждений

На недавнем Всероссийском совещании, посвященном программе капитального ремонта образовательных учреждений, врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил о необходимости особого контроля над всем спектром мероприятий, связанных с реализацией этой программы.

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