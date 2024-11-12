Единая Россия усиливает контроль за программой капитального ремонта образовательных учреждений

На недавнем Всероссийском совещании, посвященном программе капитального ремонта образовательных учреждений, врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил о необходимости особого контроля над всем спектром мероприятий, связанных с реализацией этой программы.
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