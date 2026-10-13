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Ростех

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Турбокомпрессоры «Высокоточных комплексов» для тепловозов получили «паспорт» отечественной продукции

Турбокомпрессоры «Высокоточных комплексов» для тепловозов получили «паспорт» отечественной продукции

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Несколько моделей турбокомпрессоров холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех включены в Реестр российской промышленной продукции.

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