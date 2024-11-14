Кто зарабатывает миллиарды на Алтае на продуктах и переработке? Список предприятий

Рейтинг алтайских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по выручке и чистой прибыли в 2023 году Производство пищевых продуктов и напитков – один из наиболее развитых секторов экономики Алтайского края.
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