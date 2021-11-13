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Сенатор Пушков подверг жесткой критике слова британского генерала Картера о России

Сенатор Пушков подверг жесткой критике слова британского генерала Картера о России

Напряженность, о которой заявлял генерал Картер, способна привести к открытому конфликту из-за «случайности».

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Комментарии
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вячеслав харченко
Ну так, прими их всех, добрый человек, зачем нагружать Британию, они этого не хотят вполне законно. Поезда для гастеров собираются пускать в нерезиновую, так ещё пару тысяч примете.
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