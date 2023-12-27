Рыбаки попали в полынью в Красноярском крае

Двое мужчин провалились под лед на снегоходе на реке Мендель. Тело одного из рыбаков, пропавших в Бирилюсском районе Красноярского края, найдено, поиски второго мужчины продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края.