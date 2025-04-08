Дежурная часть. Севастополь. 08.04.2025

Актуальная информация о событиях и происшествиях в Севастополе — в программе «Вести. Дежурная часть» В этом выпуске расскажем: - Задушил из личной неприязни и расправился на почве ссоры: двух жителей Алушты обвиняют в убийствах.
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