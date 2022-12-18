Хорватия с бронзой ЧМ-2022, Дрейк и Жиньяк за Аргентину в финале, Россия забросила 6 шайб Казахстану, победы Большунова и Непряевой в лыжах и другие новости

1. Прекрасная Хорватия вновь завершает ЧМ с медалями – обыграв в матче за 3-е место Марокко, Модрич и его команда завоевали бронзу.

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