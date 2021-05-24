Южный Федеральный

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Пофиг на всю бандерлядию! Все эти -чуки, -енки, -щуки и пр. по сути своей куркули и подлецы. А сейчас они легли под ...Марков назвал вин...
  • Сергей Лазарев
    Это как прочитать "трех поросят", не в обиду поросятам, в 90 лет)))Тихановская рассе...
  • Вера смелых
    Очередной пук в лужу от очередного ничтожества...Военный эксперт о...

Доктор Мясников развеял миф о пользе черники и моркови для зрения

Доктор Мясников развеял миф о пользе черники и моркови для зрения

Никакая черника не поможет вернуть зрение, даже если съесть ее целое ведро. Употребление черники действительно полезно для сосудов, это источник антиоксидантов, и, вероятно, она может быть полезна и для глаз, но лишь как дополнение к гигиене зрения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх