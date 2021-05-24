Доктор Мясников развеял миф о пользе черники и моркови для зрения

Никакая черника не поможет вернуть зрение, даже если съесть ее целое ведро. Употребление черники действительно полезно для сосудов, это источник антиоксидантов, и, вероятно, она может быть полезна и для глаз, но лишь как дополнение к гигиене зрения.
Никакая черника не поможет вернуть зрение, даже если съесть ее целое ведро. Употребление черники действительно полезно для сосудов, это источник антиоксидантов, и, вероятно, она может быть полезна и для глаз, но лишь как дополнение к гигиене зрения.
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