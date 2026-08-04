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S. Korea 'strongly' protests Japan's renewed claim to Dokdo, urging 'immediate withdrawal'

S. Korea 'strongly' protests Japan's renewed claim to Dokdo, urging 'immediate withdrawal'

The foreign ministry lodged a "strong" protest Tuesday after Japan again laid a territorial claim to South Korea's easternmost islets of Dokdo in its latest defense white paper and urged Tokyo to immediately withdraw it.

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