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FiNE NEWS

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Почетный президент РФС оценил возможное назначение женщины президентом ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал свое мнение по поводу инициативы экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, предложившего назначить на пост президента ФИФА женщину — норвежку Лису Клавенесс.

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