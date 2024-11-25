ERR: депутаты Эстонии призвали к выходу из конвенции, запрещающей противопехотные мины

Депутаты парламента Эстонии начинают обсуждение возможности возвращения к вопросу использования противопехотных мин и потенциального выхода из Оттавской конвенции, которая их запрещает, сообщает телерадиокомпания ERR.
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