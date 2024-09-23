Театр абсурда
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Театр абсурда

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ДРАКИ, "ЗАЙЦЫ", ИСТЕРИКИ: КАК МИГРАНТЫ УСТРАИВАЮТ БЕСПРЕДЕЛ В НАШИХ АВТОБУСАХ

ДРАКИ, "ЗАЙЦЫ", ИСТЕРИКИ: КАК МИГРАНТЫ УСТРАИВАЮТ БЕСПРЕДЕЛ В НАШИХ АВТОБУСАХ

Драки с кондукторами и пассажирами, отказ от оплаты проезда, истерики, что заставили платить — это очень небольшой послужной список мигрантов и "новых граждан".

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