Ядерное соглашение предполагает обогащение США урана в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс крупное соглашение о ядерном сотрудничестве с Са.
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Ядерное соглашение предполагает обогащение США урана в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс крупное соглашение о ядерном сотрудничестве с Са.
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