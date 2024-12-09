«Это — не просто слова!»: Хинштейн намерен навести порядок в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что региональное правительство окажет всю нужную помощь органам следствия в вопросе раскрытия уголовного дела о коррупции при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах.
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