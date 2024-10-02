Хуситы опубликовали кадры сбитого ими девятого по счёту американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper над своей территорией.
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Хуситы опубликовали кадры сбитого ими девятого по счёту американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper над своей территорией.
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